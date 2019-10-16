Директор завода «Авиакор» назвал стоимость реанимации производства самолета Ан-140
16 октября 2019 20:25
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В 2003 году «Авиакор» создал совместное предприятие с украинской компанией «Интер-Ами Лтд» — «дочкой» Харьковского авиазавода, где производились Ан-140. Еще одной площадкой для строительства самолета стал завод в Исфахане (Иран). Совместное русско-украинское предприятие «Международный авиационный проект-140» («МАП-140») планировало за 15 лет реализовать примерно 200 машин в России и столько же за рубежом. Но в 2014 году после кризиса в отношениях России и Украины проект встал.
На тот момент «Авиакор» уже категорически отставал от графика производства девяти Ан-140, заказанных Минобороны РФ в рамках контракта, заключенного в мае 2011 года. В 2014 году производство Ан-140 стало еще более проблемным, а в 2015 году контракт с военным ведомством был разорван в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Спустя еще год директор «Авиакора» Алексей Гусев стал фигурантом уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Ущерб от недопоставки пяти самолетов Ан-140 следствие оценило в 1,347 млрд руб.
На прошлой неделе Гусева допросили в суде, и он подробно рассказал о трудностях в общении с украинскими контрагентами, а также назвал стоимость возможной реанимации проекта Ан-140. «Если решить вопрос импортозамещения украинских блоков и юридического владения документацией и выпускать самолет под другой маркой, не «Ан», то производство самолета можно возобновить и выпускать как на рынке РФ, так и на внешнем рынке. «Авиакор» представлял свои расчеты по русификации самолета Ан-140, но вопрос не имел продолжения. По памяти, стоимость русификации нами оценивалась в сумму менее 15 млрд руб. И самое главное — найти российское КБ в альтернативу разработчику ГП «Антонов», — заявил в суде гендиректор «Авиакора». По его словам, для реанимации проекта «должна быть утверждена государственная программа по производству подобного самолета, учитывая имеющееся оборудование и оснастку на заводе, которая сохранена и находится в работоспособном состоянии».
Фото: vkonline.ru
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