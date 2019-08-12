Более 840 социально значимых объекта Самарской области будет обеспечено высокоскоростными волоконно-оптическими линиями связи

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Оператор признан победителем аукциона на территории региона и заключит контракт с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Компании предстоит построить до конца 2021 года около 800 км оптики до 98 сёл и деревень региона. По итогам первого этапа проекта и с учетом выполненных работ вне данного проекта доступ к цифровым сервисам будут иметь более 226 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 615 образовательных учреждений, органы государственной власти, сельские администрации и пожарные части. Общая сумма вложений в данную программу составит 393,7 млн рублей., врио заместителя председателя правительства области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области отметил, что без мощной и надежной инфраструктуры цифровой экономики быть не может. «Ростелеком» не просто строит оптические линии связи в малые населенные пункты, он создает основу нового этапа жизни села. Цифровизация меняет статус этих территорий: они становятся более привлекательными и комфортными для жителей губернии», — сообщил он.На первом этапе проекта, в текущем году, оператор подключит к сети передачи данных 276 учреждений.«Устранение цифрового неравенства дает жителям малых населенных пунктов возможность наравне с горожанами проводить интернет-платежи, пользоваться государственными услугами в электронном виде в медицине, образовании, в сфере социальной защиты или общаться в социальных сетях», — отметил Петр Могилевский, заместитель директора – технический директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком», передает пресс-служба облправительства.