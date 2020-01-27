«Башволготанкер»назвала маловодье одной из главных проблем прошлого года
27 января 2020 17:10
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Ранее декларировалось, что рекордный спад уровня воды повредил преимущественно рыболовному промыслу. «Маловодье — проблема с которой столкнулись речные перевозчики в 2019 году», — заявил операционный директор «БашВолготанкера» Андрей Мартынов. Не исключено, что затрудненная навигация в Волжско-Каспийском бассейне стала одной из причин снижения объемов перевозок в «БашВолготанкере».
В компании объем перевозимой продукции за прошедший год упал на 5,5% с 1,8 млн тонн до 1,7 млн. Также среди причин нисходящей динамики называли скидки на грузоперевозки, которые предоставляют РЖД, и профилактические остановки на нефтеперерабатывающих заводах «Роснефти».
Фото: bashvt.ru
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