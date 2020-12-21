"Автоваз" начал производство нового внедорожника Lada Niva Travel

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"Автоваз" запустил серийное производство нового внедорожника Lada Niva Travel на заводе компании "Lada Запад Тольятти", говорится в сообщении автопроизводителя, передает ТАСС.

"Более 650 тыс. таких автомобилей сегодня ездят по дорогам и бездорожью России, СНГ и других стран. С возвращением легендарного названия Niva в семью Lada мы открываем новую страницу в его истории. Хочу вас заверить, что в ближайшие годы с этим именем будет связано много важных и интересных новостей", - отметил президент компании Ив Каракатзанис.

Речь идет об обновленной версии внедорожника Niva, который с июля продается под маркой Lada. Ранее автомобиль выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "Автоваза". В конце 2019 года "Автоваз" выкупил у американского концерна 50% в СП. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в "Lada Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать "Автовазу", а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.

Модель получила новый капот с более объемными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и новыми фарами. Задняя часть также изменилась, получив новые, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер, рассказали в "Автовазе".

Все автомобили Lada Niva Travel оснащены системой постоянного полного привода, уточнили в компании.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,4 тыс. машин.

Фото: Пресс-служба "Автоваза"/ТАСС