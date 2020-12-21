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"Автоваз" начал производство нового внедорожника Lada Niva Travel

21 декабря 2020 15:18
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Модель получила новый капот с более объемными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и новыми фарами.

"Автоваз" запустил серийное производство нового внедорожника Lada Niva Travel на заводе компании "Lada Запад Тольятти", говорится в сообщении автопроизводителя, передает ТАСС.

"Более 650 тыс. таких автомобилей сегодня ездят по дорогам и бездорожью России, СНГ и других стран. С возвращением легендарного названия Niva в семью Lada мы открываем новую страницу в его истории. Хочу вас заверить, что в ближайшие годы с этим именем будет связано много важных и интересных новостей", - отметил президент компании Ив Каракатзанис.

Речь идет об обновленной версии внедорожника Niva, который с июля продается под маркой Lada. Ранее автомобиль выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "Автоваза". В конце 2019 года "Автоваз" выкупил у американского концерна 50% в СП. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в "Lada Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать "Автовазу", а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.

Модель получила новый капот с более объемными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и новыми фарами. Задняя часть также изменилась, получив новые, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер, рассказали в "Автовазе".

Все автомобили Lada Niva Travel оснащены системой постоянного полного привода, уточнили в компании.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,4 тыс. машин.

 

Фото:    Пресс-служба "Автоваза"/ТАСС

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Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» приглашает самарцев
В рамках акции «Узнай о своих долгах» Управление ФССП России по Самарской области информирует граждан о возможности проверить с помощью электронного... Социум
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На прошлой неделе, по данным МВД, около 270 задержанных были водворены в изоляторы.
20 декабря 2020  20:16 
В Минске в ходе несанкционированных акций задержано около 100 человек
На прошлой неделе, по данным МВД, около 270 задержанных были водворены в изоляторы. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Выбрать одну из альтернативных специальных систем налогообложения необходимо связи с отменой ЕНВД
20 декабря 2020  15:40 
Виктор Кудряшов: "Времени остается немного. Пожалуйста, не откладывайте!"
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов  обратился к предпринимателям региона с призывом в кратчайшие... Экономика региона
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В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Новости Тольятти
21 декабря 2020  15:20
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel.
Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис запустили производство обновлённого автомобиля LADA Niva Travel
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Новости Тольятти
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20 декабря 2020  16:50
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства.
Памятник легендарной "копейке" открыли в Тольятти
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства. Новости Тольятти
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18 декабря 2020  14:30
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года.
Работники «АВТОВАЗа» получат премии
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года. Новости Тольятти
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