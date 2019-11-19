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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

АвтоВАЗ запустил программу «Подменный автомобиль»

19 ноября 2019 23:11
110
Тольяттинской Lada найдут подмену.
АвтоВАЗ запустил программу «Подменный автомобиль».

Согласно новому регламенту каждый дилер Lada в России обязан иметь в своем парке как минимум одну машину для клиентов на подмену сданного в ремонт автомобиля, передает «СО» ОНЛАЙН
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