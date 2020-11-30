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АвтоВАЗ проверит проводку в выпущенных Lada Xray

30 ноября 2020 13:34
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АвтоВАЗ проверит проводку в выпущенных Lada Xray

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» разослал в дилерские центры предписание с рекомендациями о необходимости проверки электропроводки автомобилей Lada Xray. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает «Лада Онлайн».

В списке на проверку 3672 автомобилей Lada Xray с вариатором, которые были выпущены в период с 18 июня 2019 года по 6 июля 2020 года.

По данным издания, у отзываемых автомобилей во время эксплуатации может быть поврежден жгут проводов двигателя. Отмечается, что инженерами АвтоВАЗа была разработана методика оценки и устранения дефекта.

20 ноября сообщалось, что на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», изготовлен первый опытный экземпляр обновленного внедорожника Lada Niva. Ранее автомобиль выпускался под брендом Chevrolet, пишут "Известия".

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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Новости Тольятти
30 ноября 2020  14:46
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема».
Благотворительная экосистема «Жигулевской долины» объединит горожан и резидентов высокотехнологичных территорий Тольятти
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема». Новости Тольятти
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28 ноября 2020  10:35
В Тольятти планируется экологический эксперимент
В Тольятти планируется экологический эксперимент
Речь идёт об установке в жилых кварталах специальных датчиков для дополнительного контроля за состоянием качества воздуха в различных точках. Новости Тольятти
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26 ноября 2020  11:33
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
За время существования тольяттинского ОМОН его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России. Новости Тольятти
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