АвтоВАЗ проверит проводку в выпущенных Lada Xray

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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» разослал в дилерские центры предписание с рекомендациями о необходимости проверки электропроводки автомобилей Lada Xray. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает «Лада Онлайн».

В списке на проверку 3672 автомобилей Lada Xray с вариатором, которые были выпущены в период с 18 июня 2019 года по 6 июля 2020 года.

По данным издания, у отзываемых автомобилей во время эксплуатации может быть поврежден жгут проводов двигателя. Отмечается, что инженерами АвтоВАЗа была разработана методика оценки и устранения дефекта.

20 ноября сообщалось, что на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», изготовлен первый опытный экземпляр обновленного внедорожника Lada Niva. Ранее автомобиль выпускался под брендом Chevrolet, пишут "Известия".