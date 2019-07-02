"АвтоВАЗ" приостанавливает производство
2 июля 2019 20:20
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"Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (город Нижний Новгород). "АвтоВАЗ" делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства", — заявили в компании.
При этом "АвтоВАЗ" оставляет за собой право взыскать с поставщика понесенные убытки.
В сообщении подчеркивается, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети. О возобновлении производства компания обещает сообщить дополнительно.
Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault — Nissan — Mitsubishi и выпускает автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun.
Производственные площадки группы расположены в Тольятти (АО "АвтоВАЗ") и в Ижевске (ООО "Лада Ижевск"). Чистая прибыль компании по МСФО за прошлый год составила 5,861 миллиарда рублей.
Фото: соцсети
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