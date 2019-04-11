АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу

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"В связи с ужесточением экологических норм в европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время. Тем не менее, у нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на эти рынки", - отметила она.В компании подчеркнули, что не рассматривали Европу в качестве приоритетного региона, делая основную ставку на страны СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока.Ранее представитель LADA Automobile GmbH - партнер АвтоВАЗа в Германии - сообщил, что концерн вскоре сильно сократит или даже приостановит поставки автомобилей на европейские рынки из-за ужесточения норм по выхлопных газам и дизельному топливу.В частности, будет полностью прекращен экспорт новых автомобилей в Германию и Австрию с мая этого года. Некоторое время после приостановки еще будут продаваться автомобили со склада.Фото: соцсети