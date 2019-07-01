"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Granta
1 июля 2019 20:56
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"Подорожали все Vesta и Granta, кроме версий Cross, на пять тысяч рублей", – заявил он. Теперь Lada Vesta седан в базовой комплектации обойдется в 599,9 тыс. рублей, а универсал – в 681,9 тыс. Базовая версия Lada Granta с 1 июля стоит 439,9 тыс. рублей.
Напомним, ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники среди дилеров писала, что с 1 июля "АвтоВАЗ" планирует повысить рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Отметим, что это повышение цен стало вторым для компании в этом году: в январе все модели "АвтоВАЗа" подорожали примерно на 3%, а основной причиной роста цен тогда стало повышение НДС с 18 до 20%. Цены на российском рынке повышает не только "АвтоВАЗ". Например, компания Kia в этом году поднимала цены четыре раза, но весь модельный ряд разом дорожал только в январе. Renault в 2019 году поднимала цены трижды на некоторые модели.
Также стоит отметить, что Vesta и Granta возглавляют список самых популярных моделей "АвтоВАЗа" и входят в число лидеров по объему продаж на российском рынке в целом.
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