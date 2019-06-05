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АвтоВАЗ отзывает почти тысячу автомобилей Lada Xray

5 июня 2019 20:02
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Причина отзыва – вероятность повреждения сварного шва вала в электроусилителе руля.
Компания АвтоВАЗ сообщает о начале отзывной кампании 933 автомобилей Lada Xray. Речь идет об автомобилях, проданных с января этого года, передает samarskie-voditeli.ru.

Причина отзыва – вероятность повреждения сварного шва вала в электроусилителе руля. Автомобилистам, чьи машины попадают под отзыв, необходимо обратиться в ближайший дилерский центр, где им бесплатно проведут замену вала электромеханического усилителя руля.

Узнать, попадает ли автомобиль под отзыв, можно и сверившись со списком VIN-кодов, опубликованных на сайте Росстандарта.

Ранее АвтоВАЗ объявил об отзыве 500 автомобилей Lada Xray Cross по той же причине. Тогда компания просила доставлять автомобили в дилерские центры на эвакуаторе. 
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