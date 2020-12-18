«АвтоВАЗ» остановит линию по производству автомобилей LADA Granta с 21 декабря

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О простое линии с 21 декабря говорится в сообщении профсоюзной организации АвтоВАЗа.

«В соответствии с планом производства на декабрь этого года в период с 21 по 25 декабря для работников АвтоВАЗа, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производства в СКП Kalina, устанавливается простой на время работы по графикам сменности с компенсаций в размере двух третей средней заработной платы работника», — отмечают в профосюзе. Между тем, единый корпоративный отпуск на АвтоВАЗе запланирован с 28 по 31 декабря 2020 года, пишет СО ОНЛАЙН.