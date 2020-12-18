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«АвтоВАЗ» остановит линию по производству автомобилей LADA Granta с 21 декабря

18 декабря 2020 11:45
124
АвтоВАЗ остановит линию по производству автомобилей LADA Granta с 21 декабря

О простое линии с 21 декабря говорится в сообщении профсоюзной организации АвтоВАЗа.

«В соответствии с планом производства на декабрь этого года в период с 21 по 25 декабря для работников АвтоВАЗа, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производства в СКП Kalina, устанавливается простой на время работы по графикам сменности с компенсаций в размере двух третей средней заработной платы работника», — отмечают в профосюзе. Между тем, единый корпоративный отпуск на АвтоВАЗе запланирован с 28 по 31 декабря 2020 года, пишет СО ОНЛАЙН.

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В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
Сайт, на котором можно увидеть интерактивную карту уже работает, в ближайшее время ссылка на него будет размещена на Интернет-ресурсах ГК «ЭкоВоз».  Новости Тольятти
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17 декабря 2020  17:13
Проект направлен на создание среды, где впервые в регионе совмещаются такие понятия, как деловая активность, ЗОЖ, новые социальные связи через участие в благотворительных и добровольческих инициативах.
В «Жигулевской долине» состоялась первая конференция проекта «Благотворительная экосистема» 
Проект направлен на создание среды, где впервые в регионе совмещаются такие понятия, как деловая активность, ЗОЖ, новые социальные связи через участие в...Новости Тольятти
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16 декабря 2020  11:34
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
17 декабря  19:00 «ГОЛОСА ЭПОХИ» Музыкальные портреты легендарных артистов XX века. Новости Тольятти
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