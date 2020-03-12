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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Apple выпустит в 2020 году айфон с 3D-камерой

12 марта 2020 18:04
86
С помощью 3D-камеры айфоны смогут лучше определять глубину изображений. Это может пригодиться в дополненной реальности и портретных фотографиях.
Источники Fast Company сообщили, что в 2020 году выйдет как минимум один айфон с 3D-камерой на задней стороне, передает iphones.ru.

Apple будет использовать систему VCSEL (поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором). Поставками лазера займётся компания Lumentum, которая производит компоненты для Face ID.

С помощью 3D-камеры айфоны смогут лучше определять глубину изображений. Это может пригодиться в дополненной реальности и портретных фотографиях.

В тему: Apple разрабатывает новое приложение с дополненной реальностью для Apple Store и Starbucks

Возможно, Apple также найдёт какое-нибудь другое применение этой камере, о котором мы пока не догадываемся. 


Фото:   iphones.ru
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Комментарии


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