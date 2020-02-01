Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса
1 февраля 2020 21:03
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Решение принято из-за «предосторожности, основанной на последних рекомендациях ведущих экспертов в области здравоохранения». Онлайн-магазин продолжит работать в прежнем режиме.
На официальном сайте компании на странице магазина в Пекине говорится, что 1 февраля он работает до 18:00 по местному времени (13:00 мск), а с 2 по 7 февраля будет закрыт. Согласно данным на сайте, всего 42 магазина.
Компания пообещала следить за ситуацией с коронавирусом и вновь открыть магазины как можно скорее.
По последним данным властей Китая, число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом 2019-nCoV превысило 11 тыс., число погибших от вызванной вирусом пневмонии достигло 259. Случаи заболевания выявлены и за пределами КНР: в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, и других странах. В России зафиксировали два случая заболевания, оба инфицированных — граждане Китая.
Фото из открытых источников
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