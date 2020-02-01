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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

1 февраля 2020 21:03
127
Всего на территории материкового Китая 42 магазина Apple, онлайн-магазина мера не коснется.
Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV, передает РБК. Об этом говорится в заявлении корпорации, которое опубликовал редактор Bloomberg Марк Гурман.

Решение принято из-за «предосторожности, основанной на последних рекомендациях ведущих экспертов в области здравоохранения». Онлайн-магазин продолжит работать в прежнем режиме.

На официальном сайте компании на странице магазина в Пекине говорится, что 1 февраля он работает до 18:00 по местному времени (13:00 мск), а с 2 по 7 февраля будет закрыт. Согласно данным на сайте, всего 42 магазина. 

Компания пообещала следить за ситуацией с коронавирусом и вновь открыть магазины как можно скорее.

По последним данным властей Китая, число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом 2019-nCoV превысило 11 тыс., число погибших от вызванной вирусом пневмонии достигло 259. Случаи заболевания выявлены и за пределами КНР: в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, и других странах. В России зафиксировали два случая заболевания, оба инфицированных — граждане Китая.



Фото из открытых источников


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