Apple ответила на жалобу Лаборатории Касперского
9 августа 2019 16:32
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Сегодня Apple дала официальный комментарий:
"Apple с уважением относится к Федеральной Антимонопольной Службе России, и мы уверены, что их расследование подтвердит, что все разработчики имеют равные возможности добиться успеха в App Store. Мы относимся ко всем разработчикам одинаково и вкладываем большие средства в создание безопасного и надежного пространства, где пользователи могут находить и скачивать разнообразные приложения.
Мы гордимся тем, что помогли десяткам тысяч разработчиков в России охватить более одного миллиарда клиентов в 155 странах с помощью App Store. Недавно мы обновили наши Рекомендации для приложений с функцией родительского контроля, потому что технология, которую они используют, может привести к серьезным последствиям для конфиденциальности и безопасности пользовательских данных.
Мы работали с «Лабораторией Касперского», чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие, но они до сих пор не представили никаких обновлений. Другие разработчики приложений родительского контроля, использующие ту же технологию управления мобильными устройствами, включая Our Pact и Qustodio, были одобрены, и в настоящее время доступны в App Store."
Фото: iphones.ru
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