Apple массово удаляет приложения для вейперов после смерти 42 человек
15 ноября 2019 23:57
110
К такому решению компания пришла после доклада Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которое сообщило о 42 смертях после вейпов. Всего пострадало от электронных испарителей более 2000 человек.
Apple и раньше запрещала продавать картриджи для вейпов через приложения, однако разрешала пользоваться программами для управления температурой и подсветкой устройств. Плюс для общения в специализированных соцсетях и прочтения тематических новостей.
"Мы очень заботимся о том, чтобы наш магазин приложений был надёжным местом для клиентов, особенно молодёжи. Мы постоянно оцениваем приложения и изучаем последние данные, чтобы определить риски для здоровья и благополучия пользователей", - сообщает Apple
Отмечается, что уже установленные приложения продолжат работу.
Фото: Thomas Peter / Reuters
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
15 ноября 2019 13:23
Особое внимание уделили переводу транспорта на газомоторное топливо. Экономика региона
299
13 ноября 2019 13:45
Обсуждалось 11 социально значимых вопросов. Экономика региона
400
13 ноября 2019 12:59
В приоритете - демография, медицина, образование и культура. Экономика региона
214
Финансы и Банки
15 ноября 2019 15:32
Предметом соглашения является развитие стратегического сотрудничества между Сбербанком и МЧС России, установление долгосрочных партнерских отношений. Финансы и Банки
197
15 ноября 2019 14:48
Премьера спектакля посвящена сразу двум праздникам – Дню Сбербанка и Дню сотрудника МВД. Финансы и Банки
205
14 ноября 2019 14:34
Ставки по потребительским кредитам снижены на 1 п. п. Финансы и Банки
334
Строительство
15 ноября 2019 10:42
Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. Строительство
192
14 ноября 2019 12:56
Ранее департамент подвел подрядчик. Строительство
265
13 ноября 2019 11:45
Работы на объекте планируют закончить в первой половине 2021 года. Строительство
274
Материалы и технологии
2 ноября 2019 18:00Применение мрамора
Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
67
1 ноября 2019 17:50В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала. Материалы и технологии
71
22 октября 2019 21:23
Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
101
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
276
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
907
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1941
Бизнес
13 ноября 2019 20:37
Самара станет тридцатым городом, где появится ресторан быстрого питания, лицом которого является хип-хоп исполнитель Тимати. Бизнес
347
12 ноября 2019 11:41
В трех самарских МФЦ можно открыть «Бизнес под ключ» Теперь сервисы, связанные с открытием своего дела, стали доступны в одном окне. Бизнес
230
11 ноября 2019 23:13
Происходящее наглядно демонстрирует разлад между партнерами, задолжавшими в общей сложности кредиторам десятки миллиардов рублей. Бизнес
347
Новости компаний
15 ноября 2019 23:57
К такому решению компания пришла после доклада Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которое сообщило о 42 смертях после вейпов. Новости компаний
110
15 ноября 2019 22:31
Первая серия выйдет летом 2020 года. Новости компаний
90
15 ноября 2019 09:38
Ранее завод просил федеральную антимонопольную службу России включить «Спец Строй» в реестр недобросовестных поставщиков. Новости компаний
206
13 ноября 2019 23:05
После реформы рядом с каждым комментарием появятся две кнопки для позитивной и негативной оценок. Получившие много дизлайков комментарии будут скрываться. Новости компаний
413
IT и Коммуникации
23 октября 2019 23:55Индивидуальные IP адреса – особенности
Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте proxyline.net вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
104
21 октября 2019 23:35Виды и особенности чехлов для iPhone
Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона. IT и Коммуникации
121
20 октября 2019 10:37
Также, как и классическая видеореклама, онлайн видео используют для того, чтобы формировать узнаваемость бренда и осуществлять успешно продвижение товаров, а... IT и Коммуникации
120
Транспорт
15 ноября 2019 11:59
Ранее студенты Самарского университета просили главу Самары пересмотреть маршрут трамвая №13. Транспорт
327
15 ноября 2019 10:53
Это связано с работами на водоводе. Транспорт
278
14 ноября 2019 13:42
Остановки и автобусы можно добавлять в избранное, а варианты маршрутов — сравнивать на одном экране. Транспорт
331
14 ноября 2019 13:30
Концепцией развития речного транспорта в Самарской области предусмотрена организация более десятка новых пристаней на Волге. Транспорт
411
Предпринимательство
4 октября 2019 15:17Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
190
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
362
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
632
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
203
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
221
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
513
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
651
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
472
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
344
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
445
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1495
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2089
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1424
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1725
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1900
Мероприятия