Apple извинилась за прослушку Siri

63

- Мы знаем, что пользователи озабочены недавними сообщениями о том, что аудиозаписи Siri прослушиваются живыми людьми в ходе оценки качества работы Siri — эту процедуру мы называем калибровкой. Как только мы узнали об опасениях пользователей, мы немедленно приостановили ручную калибровку запросов Siri и начали тщательный пересмотр наших правил и методов работы.Apple возобновит калибровку Siri осенью, но с некоторыми изменениями:- Аудиозаписи взаимодействий с Siri больше не будут храниться- Apple перейдет на автоматическую расшифровку данных-▪️ Аудиофайлы будут доступны только сотрудникам Apple- Пользователи смогут отказаться от отправки своих голосовых запросов для улучшения SiriКомпания отметила, что все данные используются только для улучшения голосового ассистента. Apple не продаёт их и не использует в рекламных целях.