Apple анонсировала онлайн-презентацию WWDC 2020 в июне

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На конференции представят новые версии iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Разработчики смогут пообщаться с инженерами Apple, которые разрабатывают приложения и операционные системы."В июне этого года мы проведём конференцию WWDC 2020 в уникальном формате, который откроет разработчикам со всего мира абсолютно новые способы общения и взаимодействия.Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции. Все подробности мы сообщим в ближайшие недели", - отметил Фил Шиллер, старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу.Apple также добавила, что передаст компаниям Сан-Хосе $1 млрд в качестве компенсации убытков, связанных с переводом WWDC в онлайн-формат.Фото: соцсети