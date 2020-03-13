Apple анонсировала онлайн-презентацию WWDC 2020 в июне
13 марта 2020 21:08
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На конференции представят новые версии iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Разработчики смогут пообщаться с инженерами Apple, которые разрабатывают приложения и операционные системы.
"В июне этого года мы проведём конференцию WWDC 2020 в уникальном формате, который откроет разработчикам со всего мира абсолютно новые способы общения и взаимодействия.
Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции. Все подробности мы сообщим в ближайшие недели", - отметил Фил Шиллер, старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу.
Apple также добавила, что передаст компаниям Сан-Хосе $1 млрд в качестве компенсации убытков, связанных с переводом WWDC в онлайн-формат.
Фото: соцсети
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