Аналитики уверены, что в iPhone 11 не будет полноценных изменений
15 июня 2019 13:30
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В этом году Apple выпустит три айфона: два с OLED-дисплеями и один с LCD. Причём технически экраны не изменятся по сравнению с текущим поколением. Однако во всех iPhone 2019 года избавятся от 3D Touch.
Поставщиками LCD-панелей станут Japan Display и Sharp. А за OLED отвечает Samsung; LG будет брать только часть заказов на iPhone 11 Max.
Спереди новинки не будут отличаться от iPhone Xs и Xs Max. Чип A13 во флагманских устройствах станет лишь «немного» мощнее, а поддержку 5G не завезут.
Единственное существенное изменение — тройная основная камера в квадратном объективе. В iPhone XR 2 появится второй основной модуль. Ранее Apple планировала сделать 3D-камеру в новых айфонах, но отказалась от этой идеи из-за проблем с компоновкой и энергоэффективности.
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