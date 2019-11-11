Аналитики предрекают взрывной рост цен на сотовую связь в 2020 году. Что делать?
11 ноября 2019 22:12
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Аналитики предвещают увеличение стоимости услуг сотовых операторов. К повышению цен стоит быть готовыми. Лайф рассказывает, как свести затраты к минимуму.
Что происходит?
"Известия" опросили аналитиков насчёт изменения цен в тарифных планах сотовых операторов. Эксперты единодушно выразили мнение, что цены на сотовую связь вырастут в 2020 году.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков допускает повышение цен на услуги операторов на 10–12%, агентство Content Review предсказывает более серьёзный рост — 15–25%. Точные прогнозы должны появиться к концу ноября.
Повышение цен объясняется подорожанием услуг сотовых компаний. Денис Кусков из Telecom Daily говорит, что повышение цен на услуги спровоцировал отказ от внутреннего роуминга. Так операторы стремятся компенсировать выпадающие доходы.
Вторая причина повышения цен — рост потребления трафика, считает руководитель Content Review Сергей Половников. Скорости доступа растут, а значит, увеличиваются расходы на мобильный интернет. Telecom Daily объясняет это тем, что абоненты начали больше потреблять видеоконтент.
Не всё в руках абонента
Россияне уже сейчас ощущают рост расходов на сотовую связь, выяснила по результатам опроса абонентов Telecom Daily.
Четыре процента опрошенных сообщили, что к концу третьего квартала, по сравнению с началом 2019 года, они увеличились на 10% и более. 18% участников не заметили разницы, а 5,5% даже отметили снижение тарифов, остальные 2,5% затруднились ответить. Каждый десятый опрошенный сменил тариф в 2019 году, ещё 12% планируют сделать это до конца года.
Среди нововведений в тарифных планах в этом году можно вспомнить те, что увеличивали расходы абонентов.
В октябре этого года в МТС изменили план "Тарифище". Если клиент не внесёт абонентскую плату в срок, его ждёт ловушка: деньги на счету начнут списываться не ежемесячно, а посуточно. Так затраты абонента увеличатся на 30% с любым пакетом минут и СМС. Как изменится абонентская плата, показал Content Review.
Вернуться на прежний тарифный план можно, для этого нужно пополнить счёт на соответствующую сумму. Важно понимать, что за первые сутки после просроченного времени абонентская плата за день спишется немедленно и вносить придётся больше обычного. После возвращения на ежемесячную абонентскую плату дата обновления пакетов минут и СМС сдвинется на время внесения полной суммы.
У этого изменения есть большой плюс. Клиент может остаться на связи, если забыл пополнить счёт. Ситуация: забыл пополнить баланс для списания ежемесячной абонентской платы, взял телефон и уехал, в дороге обнаружил, что остался без связи — мобильный интернет отключён. Изменение в "Тарифище" исключит подобные моменты.
Но есть и минус. Если не следить за балансом, расходы увеличатся, тогда абонент не сможет повлиять на собственные расходы. Нововведение подключается автоматически. Чтобы не списали лишнего, надо быть постоянно начеку. Так оператор ловит невнимательных пользователей — тех, кто не внёс плату своевременно или не узнал о нововведении в тарифе.
Как повлиять на расходы и свести к минимуму затраты? Следить за изменениями в вашем тарифе и реагировать.
Обновите тариф
Цены на услуги оператора увеличиваются прежде всего на старых тарифах, которыми пользуются уже несколько лет. Сергей Половников из Content Review говорит, что рост стоимости услуг на них составляет в среднем 30%.
Большая четвёрка операторов синхронно повысила цены на архивные тарифы — в Москве они выросли в среднем на 10–20%. У МТС это коснулось части планов Smart mini, Smart, Smart Nonstop, "Smart безлимитище" и "Мой безлимитище". В противовес оператор увеличил пакет Интернета на указанных тарифах на дополнительный гигабайт.
Абонентская плата там, где её раньше не было, платные звонки на стационарные номера, которые раньше были бесплатными — такими методами операторы увеличивают доход.
Надёжнее перейти на другой, актуальный тариф. На нём вероятность неожиданных нововведений ниже, не нужно постоянно держать руку на пульсе, следя за изменениями, а цена выгоднее.
Следите за автоподписками
Есть и более наглый способ увеличения прибыли — автоматическое подключение подписок. При появлении они автоматически активируются и начинают снимать деньги с абонента.
Как защитить себя от подобного? Следите за подписками в личном кабинете через мобильное приложение или на сайте оператора в десктопной или мобильной версии.
Выбейте скидку самостоятельно
В 2013 году абоненты получили возможность поменять сотового оператора, оставаясь на имеющемся номере. Полноценно услуга заработала в апреле 2014 года, меньше чем через год ею воспользовалось более миллиона человек.
Услуга до сих пор доступна и может принести пользу даже тем, кто не планирует смену сотового оператора. Можно сократить расходы на связь или получить индивидуальный тарифный план с улучшенными условиями.
Работает это следующим образом. Чтобы поменять оператора, надо идти не к нынешнему, а к желаемому. В нашем случае надо включить дурачка и обратиться именно к текущему. Если вас спросят, почему вы оформляете трансфер, есть два варианта ответа: не устраивают текущие условия или у конкурента расценки лучше.
Цель достигнута: оператор захочет вас удержать, а вы получите одно из трёх выгодных предложений: скидку по текущему тарифу, дополнительные гигабайты / минуты / сообщения или личные условия, при которых тариф конструируется целиком, можете торговаться за каждый пункт.
***
Повышение цен — лишь один из нескольких способов увеличения прибыли операторами.
В остальном в ход идут бесполезные услуги и менее выгодные тарифные планы при наличии оптимальных. Сотовые операторы пользуются ленью, доверчивостью и невнимательностью пользователей.
Кажется, ближайшей зимой надо быть особенно бдительными по отношению к их активности.
Фото из открытых источников
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