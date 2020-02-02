AliExpress предупредил о возможных задержках заказов из-за коронавируса
2 февраля 2020 22:18
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Потребители популярной у россиян китайской онлайн-площадки AliExpress вынуждены отменять свои заказы, сделанные в январе 2020 года, — продавцы опасаются, что не смогут обеспечить доставку товаров. Один из пользователей площадки, заказавший фототехнику во время проведения акции скидок «Киберпонедельник» (27 января), получил сообщение от участника онлайн-маркета с просьбой отменить заказ.
«В связи с распространением нового коронавируса многие работники не могут вернуться к работе в соответствии с графиком. Так что мы не можем вовремя получить товары от поставщиков. Мы надеемся, что вы сможете помочь нам с отменой заказа и выберете среди причин отмены «другие причины», мы немедленно организуем возврат денег», — говорится в сообщении, с которым ознакомился РБК.
Сообщения подобного содержания от продавцов также начали получать пользователи на Украине, сообщал портал Vesti.ua.
В AliExpress РБК пояснили, что из-за продления новогодних каникул некоторые заказы, размещенные после 20 января, могут быть обработаны и отправлены с задержкой. Потребитель и продавец самостоятельно принимают решение об отмене заказов. «В случае обращения покупателей возврат средств будет осуществлен после отмены заказа», — пояснил представитель онлайн-площадки. Ранее власти Китая для улучшения профилактики и контроля за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, приняли решение продлить официальные новогодние каникулы до 2 февраля. До этого официальные каникулы были с 24 по 30 января, 31 января числился первым рабочим днем.
Какое количество продавцов не сможет обработать заказы, как это повлияет на результаты акции «Киберпонедельник» и в целом отразится на операционных результатах компании, в AliExpress не комментируют.
Предыдущая большая распродажа AliExpress — «Всемирный день шопинга» (11–12 ноября 2019 года) — стала рекордной для маркетплейса в России. Во время акции россияне совершили более 30 млн покупок на 17,2 млрд руб. на AliExpress и Tmall.
Ранее из-за простоя на фабриках многие продавцы техники уже высказали опасения, что в случае дальнейшего пролонгирования каникул весной может образоваться дефицит товаров. Среди компаний, чей бизнес может затронуть дальнейшее негативное влияние развития коронавируса, — компания Apple.
Фото: Андрей Любимов / РБК
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