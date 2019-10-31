AliExpress начал доставку заказов в супермаркеты X5 Retail Group
31 октября 2019 22:24
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Как следует из текста сообщения, теперь при оформлении заказа покупатель сможет выбрать доставку в пункты выдачи, расположенные в ближайших магазинах X5 Retail Group. Покупатели смогут получить свои заказы в магазинах «Пятерочка» и пунктах самовывоза DPD и PickPoint через постаматы или на специальных кассах. Заказы, пришедшие на кассу, будут хранить в специальных онлайн-сейфах. Чтобы получить свою посылку, покупателю нужно будет предъявить кассиру свой паспорт и назвать номер заказа.
Как сообщили в AliExpress, для запуска сервиса принадлежащий Alibaba Group логистический оператор Cainiao открыл специализированный склад, предназначенный для доставки самого популярного ассортимента товаров онлайн-магазина. Эта мера позволила вдвое ускорить доставку в труднодоступные и отдаленные регионы, за счет чего среднее время доставки заказов сократилось до 20 дней.
О планах AliExpress по доставке заказов в супермаркеты X5 retail Group стало известно еще в мае. Тогда об этом сообщил гендиректор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров. По его словам, первые заказы должны были начать доставлять еще в июне этого года.
В августе AliExpress разрешил покупателям возвращать купленные товары без объяснения причин. В компании рассчитывают, что таким образом клиентам будет проще решиться на покупку более дорогих вещей.
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