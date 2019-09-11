Введение ограничения и возобновление самарские электроснабжения неплательщики оплатят из своего кармана.

106

АО «Самарагорэнергосбыт» в августе создал 5 мобильных бригад, которые вводят ограничение подачи электроэнергии хроническим неплательщикам. В настоящий момент они посетили уже более 350 должников.Условием возобновления подачи электроснабжения отключенным потребителям является не только полная оплата потребленной электроэнергии, но и обязательная компенсация расходов, связанных с выездом и работой мобильной бригады, в размере 2800 руб. При этом если оплату за потребленную электроэнергию неплательщик может осуществить прямо из дома с помощью современных электронных сервисов, то оплату за подключение необходимо будет произвести в кассах гарантирующего поставщика на ул. Гагарина, 22 или проспекте Кирова, 210.Самовольное включение энергии будет считаться несанкционированным, приведет к повторному ограничению и штрафу за несанкционированное подключение в размере 10-кратной оплаты по нормативу потребления.

Фото pixabay.com