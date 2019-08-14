В самарском ПАО «Кузнецов» стартовала программа обучения для мастеров

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В ПАО «Кузнецов» стартовала программа обучения мастерского состава. В учебной программе сделан акцент на контроле качества продукции, управлении персоналом, охране труда и технике безопасности. За партами люди, непосредственно организующие производственный процесс, а «у доски» – их коллеги из службы персонала, юристы, контролеры, инженеры.В ПАО «Кузнецов» начала работу «Школа мастеров». К участию в образовательном проекте привлечены не только сотрудники учебного центра предприятия – специалисты службы качества, охраны труда и промышленной безопасности, правового управления, дирекции по персоналу проводят занятия для коллег, самостоятельно подбирают материалы. В ходе двухмесячных курсов в прикладном ключе будут рассмотрены вопросы новых стандартов и алгоритмов в работе мастера, проблема обеспечения качества выпускаемой продукции, одна из наиболее интересных тем – человеческий фактор на производстве и управление коллективом. Все вопросы освещаются с учетом специфики предприятия, актуальные темы обсуждаются непосредственно во время занятий.«Школа мастеров» собирает слушателей два раза в неделю. Обучение проводится на базе учебного центра группами по 20-25 человек. От цехов получено 90 заявок на обучение, первая группа слушателей уже начала заниматься. В конце сентября мастерам предстоит сдать экзамен.От работы линейного менеджмента во многом зависит выполнение производственного плана, мастера находятся в постоянном контакте с рабочими и осуществляют непосредственное управление на участках цехов. При этом большая часть мастеров – молодые специалисты, вчерашние выпускники технических вузов, не имеющие достаточного опыта. Именно эта многочисленная категория нуждается в дополнительном обучении по таким направлениям как экономика труда, мотивация и стимулирование персонала.