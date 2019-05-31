В День защиты детей в Самаре пройдет фестиваль электробезопасности

80

1 июня с 11:00 до 15:00 в парке им. Ю.Гагарина состоится фестиваль профилактики детского электротравматизма «День детской электробезопасности». Мероприятие организовано филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» с целью профилактики детского электротравматизма среди жителей региона и ознакомления с правилами электробезопасности максимального количества людей.В программе конкурсы, игры и кроссворды на знание правил электробезопасности, примерка спецодежды настоящих энергетиков, возможность познакомиться с манекеном-тренажером «Гошей» и попробовать его оживить и, конечно, посмотреть выставку спецтехники! Дети будут проходить «станции», выполнять задания, участвовать в конкурсах и получать символические призы: магниты, силиконовые браслеты, блокноты, флажки и т.п. с правилами электробезопасности.В мероприятии примет участие УФПС Самарской области – филиал ФГУП «Почта России». Благодаря почте будет возможность прямо с места площадки фестиваля проинформировать о важных вещах как можно больше людей. На специальных открытках, которые нарисовали дети сотрудников филиала, будет возможность отправить сообщения и предупреждения своим друзьям, родным и близким. Открытка может стать персональным плакатом с правилами электробезопасности или напоминанием, которое останется в памяти и предупредит неприятные опасные ситуации.Еще одним направлением мероприятия станет пропаганда бережного отношения к энергоресурсам и информирование жителей региона о Всероссийском фестивале #ВместеЯрче. В рамках данной «станции» будут предоставлены хэштеги-лозунги для фотографирования, раскраски, листовки с правилами энергосбережения и конкурсы рисунков на асфальте. Станция организована совместно с ГБУ СО «РАЭПЭ».На площадке будет работать фотограф. Фотографии после праздника можно будет найти на сайте МРСК Волги в разделе фоторепортажи.Хештег праздника #ДеньэлектробезопасностиСамараСтарт мероприятия в 11:00 в парке им. Ю.Гагарина на площадке около здания проката коньков (вход в парк со стороны ул. Советской Армии).0+