Снегурочка и Теплослав рассказали жителям Сызрани, как выгодно встретить «Новый год без долгов»

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Вчера жители Сызрани узнали, сколько преимуществ можно получить, если не копить долги. Ценными советами о встрече Нового года и мандаринами с горожанами делились сказочные персонажи – Снегурочка и Теплослав. Так «ЭнергосбыТ Плюс» сообщил всем своим клиентам в Сызрани об акции «В Новый Год без долгов». В Самарской области призы и подарки за своевременную оплату счетов за теплоресурсы смогут получить жители региональной столицы, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.Для того, чтобы автоматически оказаться в числе счастливчиков и получить шанс стать участником розыгрыша ценных призов, необходимо в срок до 31 декабря оплатить счета за тепло. Авансовые квитанции за декабрь уже отправлены всем клиентам филиала. Итоговые счета за последний месяц года энергетики направят уже в январе. Жители Южного и Юго-Западного районов Сызрани впервые получили возможность принять участие в акции «В новый год без долгов». Напомним, что с 1 декабря услуги отопления жителям и организациям Монгоры, Образцовской площадки, поселков Елизарово, Заводского и Строителя, а также станции Кашпир, оказывает компания «Т Плюс». Это стало возможным после присвоения энергокомпании статуса ЕТО в зоне теплоснабжения Сызранской ТЭЦ и утверждения тарифа на тепловую энергию для потребителей Сызрани. Таким образом, с 1 декабря стоимость Гкал будет составлять: 2 136 рублей - для населения, что на 102 руб. ниже, чем предыдущий тариф.Акция «В Новый год без долгов» проводится четвертый год подряд среди клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Ее победителями являются несколько тысяч бытовых абонентов 16 регионов присутствия компании. В Самарской области за три года подарки получили более 700 добросовестных клиентов. По результатам этого года будет определено больше сотни счастливчиков. Подведение итогов акции состоится в феврале 2020 года. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте филиала samara.esplus.ru.