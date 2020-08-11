Самарское предприятие ОДК выпустило в Волгу мальков стерляди

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Акция по зарыблению Волги мальками стерляди проведена ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех). Всего в реку выпущено свыше 31 тысячи мальков.Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации совместно со Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства второй год проводит экологическую акцию по выпуску в Саратовское водохранилище мальков стерляди, занесенной в Красную книгу России. Поголовье осетровых, еще недавно находившихся на грани исчезновения, с 2014 года выращивается в рыбоводческом хозяйстве Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря.Всего в Волгу в районе села Винновка выпущены 31 тысяча 230 мальков стерляди. Общая биомасса выпущенной молоди составила 69 килограммов, каждая особь весит примерно 2,2 грамма. Благодаря тому, что перед зарыблением мальки были приспособлены к речной воде и температурному режиму, подавляющее большинство успешно адаптировались к естественной среде обитания.«Зарыбление Волги — это не разовая акция, а систематическая работа ПАО «ОДК-Кузнецов» по улучшению экологии региона. В ближайшие пять лет мы планируем выпустить ещё порядка 150 тысяч мальков стерляди», – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Алексей Соболев.Проведение подобных акций запланировано самарскими двигателестроителями ежегодно.