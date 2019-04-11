Самарские газовики завершили подготовку к паводку

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Для обеспечения стабильной работы газораспределительной сети и предотвращение возможных технологических сбоев в функционировании газового оборудования сотрудники компании «Газпром газораспределение Самара» провели комплекс мероприятий, направленный на повышение надежности эксплуатации газовых объектов в период весенних паводков.Для обеспечения стабильного газоснабжения потребителей, а также безаварийной работы газового хозяйства был составлен перечень объектов, которые попадают в зону разлива озер и рек. За ними установлен особый контроль – проводится круглосуточное наблюдение и ежедневный обход потенциально опасных участков сетей, находящиеся в зонах возможного затопления. Вблизи газораспределительных пунктов производится очистка люков газовых колодцев от наледи и грязи.Особое внимание уделяется состоянию газопроводов, расположенных рядом с административными зданиями, школами, детскими садами, в зонах возможного размыва грунта, а также газопроводов, проходящих через автомобильные, железнодорожные и водные преграды, береговые линии и овраги.Для оперативного информирования об угрозе чрезвычайных ситуаций и координации действий по их ликвидации, налажено тесное и конструктивное взаимодействие с Правительством Самарской области, региональными гидрометеорологическими службами, органами ГО и ЧС, местными администрациями, районными паводковыми комиссиями и региональными энергетическими компаниями.

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