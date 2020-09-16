ПАО «ОДК-Кузнецов» проводит ярмарку вакансий в пос. Управленческий в Самаре

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На ярмарке будут присутствовать представители цехов и служб опытного производства и Службы генерального конструктора (ОКБ).

Завтра, 17 сентября 2020 г. крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарской области ПАО «ОДК-Кузнецов» проводит очередную ярмарку вакансий. Она пройдет по адресу: г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 21 (ДК «Чайка»).

На ярмарке будут присутствовать представители цехов и служб опытного производства и Службы генерального конструктора (ОКБ), которые расскажут соискателям о специфике работы, о требованиях к сотрудникам, перспективах роста и возможностях обучения. Также на месте можно будет проконсультироваться со специалистами центра занятости населения, кадровой службы и учебного центра ПАО «ОДК-Кузнецов».

Ярмарка вакансий ПАО «ОДК-Кузнецов» будет работать с 09:00 до 18:00.

В связи с ростом заказов на газотурбинные двигатели для наземного применения и стратегической авиации, реализацией проектов по модернизации и техперевооружению производства, вводу корпусов и цехов в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» ПАО «ОДК-Кузнецов» набирает квалифицированный персонал.