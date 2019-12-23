Лучшее топливо и благотворительность городу

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В 2019 году эксперты вновь высоко оценили продукцию КНПЗ - завод отличился на Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». Почетного знака удостоено зимнее дизельное топливо Евро-5 с улучшенными низкотемпературными свойствами. Специальная присадка позволила снизить предельную температуру застывания топлива до -32 градусов.В приоритете предприятия – экологические проекты. На заводе ведется реконструкция очистных сооружений, строительство новых блоков оборотного водоснабжения… Круглосуточно работает передвижной экологический пост контроля атмосферного воздуха, который проводит более 50 анализов в день. В стадии пуско-наладки стационарные экопосты, установленные в этом году в Куйбышевком районе на границе санитарно-защитный зоны предприятия. Оснащенные по последнему слову техники посты призваны сделать прозрачной информацию по экологической ситуации в зоне деятельности предприятия, позволит проводить внеплановые измерения по просьбам населения и передавать данные в государственные контрольно-надзорные органы.Большое внимание предприятия по-прежнему направлено и на благоустройство Самары: солидная благотворительная помощь передана городу на ремонт тротуаров, детских образовательных учреждений. На выделенные заводом средства школы обновят кабинеты и помещения, построят спортивные площадки, смогут создать для своих маленьких воспитанников комфортную и безопасную среду.