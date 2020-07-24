АВТОВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск

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АВТОВАЗ уходит в корпоративный отпуск, который продлится с 27 июля по 16 августа 2020 года. Также в корпоративный отпуск уходят производственные площадки LADA Ижевск и LADA Запад Тольятти.В период отпуска на предприятиях Группы «АВТОВАЗ» будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.В настоящее время Компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети LADA.