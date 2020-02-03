Жители Самарской области похитили свыше 1,8 млн кВт/ч электроэнергии

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Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» подвели итоги работы по выявлению неучтенного энергопотребления. В 2019 году жители и юридические лица Самарской области в общей сложности похитили свыше 1,8 млн кВт/ч, что в денежном эквиваленте составляет более 6,1 млн рублей.Борьба с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии ведется на постоянной основе. Проводятся плановые проверки, организуются рейды и выезды мобильных групп с участием специалистов управления безопасности и сотрудников ОМВД. Основные приемы, к которым прибегают недобросовестные потребители – вмешательство в работу прибора учета или подключение в обход счетчика.Самое большое количество «энерговоров» выявили сотрудники Похвистневского РЭС, из 142 случаев хищения электроэнергии 33 приходится на этот район электрических сетей. Также много случаев неучтенного потребления было выявлено Клявлинским и Чапаевским РЭС.Самое крупное неучтенное потребление было выявлено в Большеглушицком районе Самарской области. Организация, занимающаяся нефтедобычей, подключила 2 нефтяные скважины в обход счетчика. Объём похищенной электроэнергии составил свыше 373 тыс. кВт/ч на сумму около 1,3 млн рублей. Недобросовестные предприниматели уже оплатили потребленную электроэнергию в полном объеме.Во всех случаях хищения были составлены соответствующие акты, а в ОМВД направлены заявления о привлечении потребителя к ответственности. Недобросовестные потребители должны оплатить не только потребленные киловатты, но и штраф в соответствии с КоАП. Если сумма ущерба превысит 250 тыс. рублей, за воровство электроэнергии виновный может лишиться свободы на срок до 2 лет по статье 165 УК РФ «Причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».Энергетики «Самарских сетей» обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий и не вмешиваться в работу приборов учета. Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщить по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или 8 (800) 775-16-42. Анонимность гарантируется.