Юные подопечные самарского центра "Семья" побывали в сказке

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Холод и плохая погода за окном не помеха хорошему настроению - ребят, подопечных центра «Семья» (ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа») из Куйбышевского района ждал ставший традиционным праздник "Дружба без границ". Его для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно осенью проводит АО "Куйбышевский НПЗ". Заводчане уже много лет инициируют и организуют различные акции для воспитанников центра, приглашают артистов, проводят конкурсы и выставки, дарят подарки. Ведь эти мальчишки и девчонки - ребята с трудной судьбой, из малообеспеченных семей. Многие из них сами не могут даже выйти на улицу, обучаются дома, некоторые не имеют родителей. Такие встречи помогают им - заряжают хорошим настроением, раскрывают мир, дают возможность встретить старых и найти новых друзей.2019 год - год театра, и в этот раз для 40 юных самарцев подготовили интерактивный кукольный спектакль "Друзья, значит?", поставленный студентами третьего курса Самарского государственного института культуры. Занавес поднялся, приглашая гостей в вымышленную, но такую настоящую Тилимилитрямдию. Мальчишки и девчонки оценили старания молодых актеров, увлеченно следили за приключениями медвежонка, зайца и ёжика из сказок Сергея Козлова.Теплый прием много значил для студентов курса «Актер театра кукол»: свою курсовую работу они впервые представили зрителям, некоторые из которых побывали в театре впервые. А дети, как известно, зритель не просто благодарный, но и очень чуткий.Как рассказала наставник молодых актеров, старший преподаватель СГИКа, для студентов это своего рода экзамен. "Они должны играть так, чтобы дети с началом спектакля открыли рот, и закрыли только в конце. И то, только для того, чтобы спросить: "А еще будет?"", - говорит педагог.В рамках праздника ребят ждал не только спектакль: в зале была организована выставка рисунков, на которой столь же юные воспитанники студии творчества «Фантазия», рассказали о своих мечтах. А перед представлением дети сами читали стихи.Праздник однозначно удался, считают его участники.Отметим, что тематика мероприятия не повторяется. В прошлом году ребята посетили мастер-класс по изготовлению игрушек, а что будет в следующем - мальчишки и девчонки уже с нетерпением ждут!