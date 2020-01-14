Яндекс.Деньги ввели автоплатежи по штрафам ГИБДД в Самаре

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Пользователи Яндекс.Денег из Самары теперь могут включить автоплатежи по штрафам ГИБДД — как только придет новый штраф, сервис сразу оповестит об этом и сам его заплатит. Это удобно и позволяет сэкономить: новая услуга поможет вовремя платить за нарушения ПДД и не пропускать льготный 20-дневный период после получения штрафа, когда действует 50%-ная скидка.Автоплатежи работают просто. Когда появится новый штраф, Яндекс.Деньги сразу заплатят, сообщат об этом пользователю и мгновенно передадут данные в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Таким образом можно платить штрафы ГИБДД на сумму до 750 рублей, полученные после подключения автоплатежей и с непросроченным льготным периодом. При этом деньги списываются из электронного кошелька или с банковской карты пользователя. Комиссия за услугу — 1% от суммы платежа, но не меньше 30 рублей.«Даже ответственный водитель может пропустить своевременную уплату штрафа. Например, если смс о нарушении приходит, когда человек занят, — он читает сообщение, закрывает и забывает. Наша новая услуга поможет этого избежать, всегда платить вовремя и спокойно заниматься другими делами», — говорит Степан Петухов, менеджер по продуктам Яндекс.Денег.Октябрьское исследование Яндекс.Денег показало, что по штрафам ГИБДД жители Самары платят в среднем за раз 531 рубль — столько же, сколько водители в целом по стране. Если смотреть по городам-миллионникам, то этот показатель в Самаре — один из самых высоких, больше платят только в Москве (582 рубля) и Красноярске (579 рублей).Подключить автоплатежи по штрафам пользователи могут на сайте сервиса. В дальнейшем это можно будет сделать и в приложениях «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Штрафы», «Яндекс.Навигатор».