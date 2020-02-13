В самарском ПАО «Кузнецов» начали применять 3D-технологии в процессах магниевого литья

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В ПАО «Кузнецов» впервые в процессе изготовления крупногабаритных отливок деталей до 2 метров в диаметре использованы формы и стержни, изготовленные методом селективного выращивания на 3D-принтере. Форма является элементом для формирования внешнего контура литой детали, а стержни формируют внутреннюю полость. В отличие от стандартной технологии данный способ не требует изготовления и доработки крупногабаритной оснастки – самого дорогого и трудоемкого этапа литья. В результате внедрения технологии удалось сократить цикл и стоимость изготовления деталей из магниевых сплавов, некоторые из которых содержат редкоземельные металлы.В рамках реализации проекта специалистами ПАО «Кузнецов» разработаны методики изготовления отливок – осуществлена разработка литниково-питающих систем, проведено 3D-моделирование процесса заливки деталей, позволяющее в процессе проектирования выявить и устранить дефекты отливок.Полученные отливки деталей из магниевых сплавов газотурбинного двигателя марки «НК», изготовленные с применением технологии селективного выращивания форм и стержней, соответствуют требованиям конструкторской документации.