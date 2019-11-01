В ноябрьские праздники энергетики «Россети Волга» будут нести круглосуточное дежурство

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Специалисты компании «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») готовы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей в выходные и праздничные дни, приуроченные ко Дню народного единства.В период с 2 по 4 ноября во всех филиалах «Россети Волга» будет организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей, специалистов диспетчерских и технических служб, дежурных по подстанциям, оперативных и ремонтных бригад.Энергетиками проверено техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников электроснабжения (РИСЭ).Установлен особый контроль за работой электросетевых объектов, приняты дополнительные меры по усилению пожарной и контртеррористической безопасности. Отработана чёткая схема оповещения и вызова оперативного и ремонтного персонала. Налажено эффективное взаимодействие с правоохранительными органами, едиными дежурно-диспетчерскими службам, МЧС и территориальными сетевыми организациями.Контакт-центр «Россети Волга» в круглосуточном режиме готов принимать звонки от граждан по номеру 8 800 775 16 42. Также сообщить о нарушениях электроснабжения можно по телефонам районов электрических сетей (РЭС) или в интернете - на портале «Светлая страна» (светлаястрана.рф).