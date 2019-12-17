В новом году резко подорожают старые тарифы МТС, Билайна и МегаФона
17 декабря 2019 12:52
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Коммерсантъ сообщает, что операторы начали заниматься повышением тарифов на связь.
Так, Билайн с 16 января увеличит цены на нескольких безлимитных архивных тарифах на 17–18%. Плата вырастет с 24,74 руб. до 29 руб. или с 20,33 руб. до 24 руб. в день в зависимости от услуги. На пакетных тарифных планах изменится только размер абонентской платы, в планах без неё повысится стоимость местных исходящих вызовов на номера Билайна и других операторов.
Такое решение связано с вступлением в силу закона о суверенном рунете.
МегаФон предупредил об изменении стоимости тарифов ещё 21 ноября. Это коснулось только корпоративных абонентов с архивными опциями.
Tele2 13-го декабря предупредил об изменении стоимости услуг в международном роуминге с 25 декабря.
МТС 3-го декабря сообщил абонентам о закрытии нескольких «устаревших» услуг на безлимитном тарифе.
Фото pixabay.com
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