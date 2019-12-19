В Тольятти начал свою работу Центр обслуживания клиентов ПАО «Самараэнерго»

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90 тысяч граждан-потребителей, проживающих в городе Тольятти, в уходящем году перешли на прямое обслуживание в ПАО «Самараэнерго». Таким образом количество бытовых потребителей Тольяттинского отделения увеличилось в десять раза. Учитывая большую потребность новых потребителей в очном взаимодействии с энергосбытовой компанией по вопросам, связанных с расчетами за электроэнергию, и в целях повышения качества обслуживания клиентов ПАО «Самараэнерго» открыло в Тольятти Центр обслуживания клиентов. Он стал вторым по счету в городе и рассчитан на обслуживание жителей Центрального района. По словам главы администрации Центрального района г. Тольятти – заместителя главы г.о. Тольятти Артема Гончарова, открытие офиса в таком удобном месте - большой плюс для жителей. «В новом Центре обслуживания клиентов Самараэнерго для посетителей созданы все необходимые условия. Для меня, как для главы администрации района, самое важное - чтобы любое новшество было удобно для жителей», - подчеркнул Артем Гончаров.Центр обслуживания клиентов №2 в Тольятти стал одним из самых крупных дополнительных офисов для граждан-потребителей ПАО "Самараэнерго". Здесь можно узнать о порядке заключения договора энергоснабжения, размер задолженности и как оформить рассрочку на ее погашение. Прием ведут одновременно шесть операторов. Также в клиентском зале для посетителей есть точка доступа в интернет. Любой желающий может зайти в Личный кабинет Самараэнерго, в том числе и с помощью операторов. Сотрудники Самараэнерго готовы зарегистрировать потребителей в Личном кабинете и научить их в нем работать.«Мы всегда открыты для общения с потребителями, которых ждем в наших Центрах обслуживания клиентов. И напоминаем, что с декабря меняются сроки подачи показаний приборов учета в Самараэнерго. Теперь передавать данные с электросчетчика рекомендуется с 20-го по 25-е число текущего месяца удобным для потребителя способом, среди которых электронные способы - Личный кабинет, SMS-сервис, электронная почта отделения и сайт компании», - напомнил начальник Тольяттинского отделения ПАО «Самараэнерго» Андрей Гребенников.ЦОК находится в Центральном районе Тольятти по адресу: г. Тольятти, ул. Мира,166. График работы и приема граждан-потребителей: понедельник – четверг: с 8:00 до 17:00; пятница: с 8:00 до 16:00.