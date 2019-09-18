В Самарской губернской думе открылась передвижная выставка к 125-летию энергомаркетинговой и энергосбытовой деятельности в регионе

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В 1894 году городской голова Самары Николай Неклютин провел первое в истории региона энергомаркетинговое исследование. Руководителям учреждений и домовладельцам было направлено 242 письма с вопросами на тему «желательно ли им иметь электрическое освещение», «каким числом керосиновых ламп, каких линий (ширина фитиля и яркость) и приблизительно сколько часов в сутки производится освещение, какая сумма в сутки расходуется на освещение ныне».К 125-летию энергомаркетинга в регионе ПАО «Самараэнерго» совместно с АО «Самарагорэнергосбыт» выступили с инициативой создания передвижной экспозиции об истории этого вида энергодеятельности в Самаре. Выставочный проект получил поддержку Самарской губернской думы, Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний РФ, Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России и организован в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче». Экспозиция построена на материалах Самарского историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, документах Центрального государственного архива Самарской области, Самарского областного государственного архива социально-политической истории и материалах из коллекции историка энергетики В. Громова.Стенды выставки позволяют проследить историю регионального энергосбыта от конца XIX века и до настоящего дня. Российская Империя, СССР и Российская Федерация очень отличаются друг от друга по структуре своей экономики, идеологии и образу жизни людей, но своевременная оплата потребителями произведенной для них электрической энергии всегда являлась необходимым условием поддержания надежности энергоснабжения и модернизации энергокомплекса Самарского региона. На всех этапах развития самарского энергосбытового сектора энергетики эта задача решалась энергосбытовыми подразделениями совместно и в четкой координации с органами власти.Планируется, что после экспонирования в Самарской губернской думе экспозиция будет выставляться на других площадках и будет доступна потребителям нашей компании.