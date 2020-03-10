В «Самарских сетях» ведется масштабная работа по установке интеллектуальных приборов учета

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В филиале «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» ведется работа по установке интеллектуальных приборов учета нового поколения. Масштабные мероприятия выполняются в рамках реализации основных задач по развитию интеллектуального учета и внедрению цифровых технологий, входящих в концепцию «Цифровая трансформация 2030».Массовая замена приборов учета на современные аналоги началась в прошлом году. «Умные счетчики» - не просто прибор учета, это информационный портал, благодаря которому в режиме онлайн можно видеть все параметры поставки электроэнергии – ее отсутствие и качество. Получать данные с таких счетчиков можно дистанционно, т.е. без снятия показаний персоналом сетевой компании и самим потребителем. Новые приборы учета также являются эффективным инструментом снижения потерь в электрических сетях, что положительно сказывается на качестве электроснабжения потребителей.В 2020 году планируется установить около 38 000 новых интеллектуальных приборов учета, в том числе в рамках реализации энергосервисного контракта. «Умные» счетчики будут установлены как у потребителей, так и на точках присоединения энергообъектов для технического учета. При этом все затраты несет только сетевая компания.Энергетики обращают внимание, что для безопасного выполнения работ не исключаются кратковременные плановые отключения электричества, о чем будут уведомляться администрации населенных пунктов и муниципальных районов. «Самарские сети» просят жителей региона с пониманием отнестись к проводимым работам.