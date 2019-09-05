В «Самарских сетях» прошли комплексные учения по ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе

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Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» восстановил энергоснабжение потребителей, нарушенное из-за ледяного дождя и шквалистого ветра. Именно такая задача стояла перед энергетиками в рамках учений, проходивших в преддверии грядущего отопительного сезона.По сценарию, из-за ледяного дождя и порывов ветра до 25-30 м/с было нарушено электроснабжение потребителей Волжского, Пестравского, Красноармейского и Большеглушицкого районов. Штаб «Самарских РС» был собран незамедлительно. Установлены все места повреждения воздушных линий. На места направлены аварийно-восстановительные бригады, обеспеченные всеми необходимыми материалами и оборудованием. По оперативным данным, в зоне отключения находился ряд социально-значимых объектов, которые в кратчайшие сроки были запитаны от резервных источников электроснабжения или переведены на резервные схемы электроснабжения. На помощь энергетикам условно прибыли бригады из других производственных отделений, филиалов «Россети Волга», а также подрядных организаций. Все проведенные мероприятия по устранению технологических нарушений выполнены в установленный нормативами срок.В учениях были задействованы 132 человека и 55 единиц техники.Противоаварийные учения – часть комплекса мероприятий, направленных на обеспечение стабильной работы энергооборудования и предотвращение технологических нарушений в осенне-зимний период.