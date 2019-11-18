В Самаре определены лучшие электромонтеры «Т Плюс»

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В Самаре завершился ежегодный конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров компании «Т Плюс». В тройку сильнейших вошли представители Пермского, Оренбургского и Мордовского филиалов компании.В течение двух дней лучшим электромонтерам филиалов «Т Плюс» предстояло преодолеть 5 этапов проверки знаний и умений. На соревнованиях отрабатывались ситуации, наиболее приближенные к эксплуатации действующего оборудования станций. Кроме того, ряд этапов по сравнению с предыдущими соревнованиями были значительно усложнены, введены отвлекающие факторы. Например, на этапе оказания первой медицинской помощи в роли статистов выступили студенты самарского энергетического колледжа.«Все участники продемонстрировали достойный результат. Так, уровень знаний нормативно-технической документации вырос в сравнении с прошлыми соревнованиями. Если в 2018 году только один участник набрал на этапе максимальное количество баллов, то в этом году уже трое», - отметил руководитель направления развития руководителей ТЭС и теплосетей ПАО «Т Плюс», главный судья соревнований Вячеслав Страхов.В результате упорной борьбы «Лучшим по профессии» в Компании был признан электромонтер филиала «Пермский» Сергей Гусаров. «Серебро» межрегионального Корпоративного первенства завоевал представитель Оренбургского филиала Никита Московцев, «бронзу» - электромонтер филиала «Мордовский» Михаил Фаворский.«Все этапы были интересные, организаторы постарались их приблизить к естественным условиям работы. Например, этап оказания помощи надолго запомнится! А в целом все участники старались показать максимум своих возможностей, но не всем удалось справиться с волнением», - поделился победитель конкурса профмастерства, дежурный электромонтер, филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» Сергей Гусаров.Смотры профессионального мастерства персонала проводятся в «Т Плюс» регулярно, что позволяет оценить уровень профессионализма работников, осуществить обмен передовым опытом, способствует повышению качества и надежности эксплуатации энергетического оборудования. Традиционно соревнования проводятся на базе Самарского учебно-курсового комбината (СамУКК), который является центром дистанционного обучения и повышения квалификации для сотрудников компании «Т Плюс».Уже через две недели двое лучших электромонтеров будут представлять компанию «Т Плюс» на Всероссийских соревнованиях профмастерства в Москве.