В «Россети Волга» работает новый единый номер контакт-центра группы компаний «Россети»
14 февраля 2020 10:11
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Теперь потребителям услуг «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») семи регионов, входящих в зону ответственности компании (Саратовская, Самарская, Пензенская, Ульяновская, Оренбургская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика) доступен единый номер контакт-центра группы компаний «Россети». Запомнить его очень легко – 8-800-220-0-220.
В контакт-центр можно обращаться по вопросам технологического присоединения, передачи электроэнергии, отключениям электроэнергии, технического обслуживания электросетевых объектов, коммерческого учета электроэнергии, оказания дополнительных услуг, качества обслуживания, контактной информации и проч. Звонок бесплатный с любых телефонов, контакт-центр работает в круглосуточном режиме.
На телефон «горячей линии» можно также сообщить о фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии. Анонимность гарантируется.
Кроме того, о проблемах, связанных с электроснабжением, потребители могут сообщать на портале «Россетей» «Светлая страна»: https://светлаястрана.рф.
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