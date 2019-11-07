Тольяттинское предприятие внедряет инструменты бережливого производства

63

8 ноября в компании ООО «РосАВтоПласт» в Тольятти состоится день информирования. В ходе мероприятия будут подведены промежуточные итоги участия предприятия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».РосАвтоПласт стал участником нацпроекта в конце августа 2019 года. Компания специализируется на выпуске, разработке и продаже термопластичных композиционных материалов. Для внедрения инструментов бережливого производства специалистами АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) был отобран один из ключевых участков предприятия – производство минералонаполненного компаунда.За время реализации проекта эксперты ФЦК также подготовят команду изменений из числа действующих сотрудников. В дальнейшем эти специалисты продолжат внедрение бережливых инструменты на предприятии.Напомним, основная задача нацпроекта – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году. В Самарской области до конца 2024 года планируется вовлечь 250 региональных производителей в процесс внедрения технологий бережливого производства.Фото pixabay.com