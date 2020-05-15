Технопарк «Жигулевская долина» наладил тесное сотрудничество с Куйбышевской Железной Дорогой

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Крупнейший инновационный центр Поволжья, региональный оператор Сколково, региональный представитель Фонда содействия инновациям Самарской области – технопарк «Жигулевская долина» продолжает активно вовлекать резидентов технопарка в процесс создания уникальных продуктов и систематизировать проекты в соответствии с запросами крупных корпораций и предприятий.Одной из таких компаний является Куйбышевская Железная Дорога (КбшЖД), в которой всего год назад – в июне 2019 года, был создан отдел инновационного развития. За этот период технопарку удалось наладить плодотворное сотрудничество – резиденты «Жигулевской долины» успешно интегрировали свои инновационные разработки в развитие Куйбышевской железной дороги:- ООО «Инновационные Системы Пожаробезопасности» разработала проект «Разработка и создание автоматизированного устройства объемного тушения комбинированного действия, которое может быть использовано для эффективного тушения пожаров в замкнутых или полузамкнутых помещениях в разных климатических условиях»- ООО «ПРОММЕТЭКС» занимается окраской локомотивов краской с добавлением нанодисперсного политетрафторэтилена- ООО «АКОМИндастриал» (ООО «Аккумуляторы инноваций») успешно реализует сразу два инновационных продукта с повышенными свойствами надежности и износостойкости: «Апробация инновационных аккумуляторов на МВПС (ТЧ-11)» и «Разработка тяговых накопителей электрической энергии»Директор технопарка Александр Сергиенко:- Я убежден, что таких результатов удается достигать, благодаря конечно же горизонтальным связям технопарка «Жигулевская долина» с отделом инноваций Куйбышевской Железной Дороги. Проводя совместный отбор проектов мы получаем возможность дальнейшей их навигации в федеральные институты поддержки инноваций: фонд содействия инновациям, экосистему Сколково, гранты по иным линиям поддержки инноватики.В ближайшей перспективе – реализация еще ряда проектов в сфере новейших технологий.