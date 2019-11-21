Я нашел ошибку
Главные новости: 
Житель Самарской области лишился моторки за место ловли рыбы
Житель Самарской области лишился моторки за место ловли рыбы
Медсправки для водителей завтра резко подорожают из-за анализов на кокаин и барбитураты
Офисы в Самарской области стали дороже на 16%
Офисы в Самарской области стали дороже на 16%
Нарушитель Правил охоты в Самарской области привлечён к ответственности
Нарушитель Правил охоты в Самарской области привлечён к ответственности
В Самаре мошенник инсценировал ДТП Теперь его ждет суд.
В Самаре мошенник инсценировал ДТП
В самарской галерее Новое пространство открывается выставка Приоритеты
В самарской галерее «Новое пространство» открывается выставка «Приоритеты»
В Автозаводском районе Тольятти упала в воду и утонула легковая машина
В Автозаводском районе Тольятти упала в воду и утонула легковая машина
Электромобили предложили пустить на полосы общественного транспорта
сегодня  Четверг, 21 ноября, 12:02
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/11:
USD 64.02
0.25
EUR 70.85
0.22
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

«Т Плюс» приглашает организации Сызрани к заключению договоров на теплоснабжение

21 ноября 2019 10:35
68
Т Плюс приглашает организации Сызрани к заключению договоров на теплоснабжение
Подробную информацию и образец заявки на заключение договора можно посмотреть на официальном сайте Самарского филиала АО «Энергосбыт Плюс».

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» направляет юридическим лицам Сызрани, получающим тепло от источника «Т Плюс», оферты договоров на теплоснабжение. Основанием для этого стало присвоение ПАО «Т Плюс» статуса единой теплоснабжающей организации и утверждение тарифа зоне ответственности компании. Причем тариф «Т Плюс», вступающий в силу с 1 декабря 2019 года, будет составлять 2 136 рублей за Гкал, что на 102 руб. ниже, чем предыдущий тариф МУП «ЖЭС».

Для оформления своих взаимоотношений с поставщиком тепла клиентам – юридическим лицам Монгоры, Образцовской площадки, поселков Елизарово, Заводского и Строителя, а также станции Кашпир необходимо обратиться в офис обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» для заключения договоров на теплоснабжение. Среди основных документов, требуемых для оформления договорных отношений, информация о тепловой нагрузке и тепловых потерях клиента, а также акты готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду.

«Заключение договора на теплоснабжение с ПАО «Т Плюс» является гарантией надежного и качественного теплоснабжения. Следует отметить, что в отношении прежнего поставщика услуги МУП «ЖЭС» ведется процедура банкротства, и с 1 декабря 2019 года ПАО «Т Плюс» расторгает договор теплоснабжения с МУП «ЖЭС» по причине наличия задолженности последнего в размере почти 1 млрд рублей за поставленный ресурс», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Подробную информацию и образец заявки на заключение договора можно посмотреть на официальном сайте Самарского филиала АО «Энергосбыт Плюс» https://samara.esplus.ru. Офис обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в Сызрани работает по адресу проспект 50 лет Октября, 24.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
21 ноября 2019  11:38
Офисы в Самарской области стали дороже на 16%
Офисы в Самарской области стали дороже на 16%
В октябре 2019 года средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости в России при продаже составила 60 000 рублей. Экономика региона
41
20 ноября 2019  15:23
Станислав НОВИКОВ: «В ближайшие 2-3 года количество частных инвесторов в России вырастет до 7-10 млн человек»
Станислав НОВИКОВ: «В ближайшие 2-3 года количество частных инвесторов в России вырастет до 7-10 млн человек»
Зампред правления ФГ БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков рассказал о том, чем вызван этот инвестиционный бум и чего ждать от финансового рынка в... Экономика региона
338
20 ноября 2019  13:02
Роскосмос заплатит самарскому Прогрессу два миллиарда рублей
Роскосмос заплатит самарскому «Прогрессу» два миллиарда рублей
Завод должен создать космический комплекс «Аист». Экономика региона
237
Весь список
Финансы и Банки
20 ноября 2019  15:18
Онлайн-касса: что это и для чего
 В современном мире сложно представить работу магазина без использования онлайн-кассы. Этот инструмент помогает решить сразу несколько проблем с ведением... Финансы и Банки
38
20 ноября 2019  12:30
ЦБ планирует уравнять комиссии за межбанковские переводы
ЦБ планирует уравнять комиссии за межбанковские переводы
Рабочая группа по данному вопросу собиралась в начале 2019 года. Однако договориться они так и не сумели. Финансы и Банки
196
19 ноября 2019  13:47
Сбербанк запустил обслуживание корпоративных клиентов в WhatsApp
Сбербанк запустил обслуживание корпоративных клиентов в WhatsApp
Самая распространенная тема консультаций — оформление кредита для бизнеса. Финансы и Банки
303
Весь список
Строительство
19 ноября 2019  14:03
В районе стрелки рек Самары и Волги могут построить метро
В районе стрелки рек Самары и Волги могут построить метро
Подведены итоги торгов на подготовку документации для внесения изменений в проект планировки территории центра Самары. Строительство
421
16 ноября 2019  10:27
Единый реестр самостроев начнет свою работу 1 января 2020 года
Единый реестр самостроев начнет свою работу 1 января 2020 года
Об этом на совещании по вопросам проблемы самостроев в Сочи заявил глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Строительство
495
15 ноября 2019  10:42
В Самаре добиваются остановки незаконной стройки у центрального автовокзала
В Самаре добиваются остановки незаконной стройки у центрального автовокзала
Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. Строительство
266
Весь список
Материалы и технологии
2 ноября 2019  18:00
Применение мрамора
 Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
121
1 ноября 2019  17:50
В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
 В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала.  Материалы и технологии
92
22 октября 2019  21:23
Установочное кольцо
Установочное кольцо
 Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
123
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
315
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
943
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1970
Весь список
Бизнес
20 ноября 2019  17:54
18 ноября в посольстве Италии в Москве Итало-Российская торговая палата вручила награды лучшим итальянским ресторанам России.
Самарские итальянские рестораны сертифицировали
18 ноября в посольстве Италии в Москве Итало-Российская торговая палата вручила награды лучшим итальянским ресторанам России.  Бизнес
244
19 ноября 2019  21:42
Перестраховались: ресторан «Дом Нино» добровольно приостановил свою деятельность
Перестраховались: ресторан «Дом Нино» добровольно приостановил свою деятельность
"Не хотим рисковать."  Бизнес
361
18 ноября 2019  17:50
Конкурсные управляющие «Стальмонтаж-Электростали» и СК «Татдорстрой» параллельно добиваются снятия друг друга.
Банкротящиеся строители развернули борьбу за кровлю «Самара Арены»
Конкурсные управляющие «Стальмонтаж-Электростали» и СК «Татдорстрой» параллельно добиваются снятия друг друга.  Бизнес
688
Весь список


Новости компаний
21 ноября 2019  10:35
Т Плюс приглашает организации Сызрани к заключению договоров на теплоснабжение
«Т Плюс» приглашает организации Сызрани к заключению договоров на теплоснабжение
Подробную информацию и образец заявки на заключение договора можно посмотреть на официальном сайте Самарского филиала АО «Энергосбыт Плюс». Новости компаний
68
20 ноября 2019  13:34
Самарский резервуарный завод попытаются продать за 2,7 млрд рублей
Самарский резервуарный завод попытаются продать за 2,7 млрд рублей
Предприятие банкротится с 2016 года. Новости компаний
222
20 ноября 2019  11:23
В Самараэнерго подвели итоги акции Плати на сайте и получи подарок!
В Самараэнерго подвели итоги акции «Плати на сайте и получи подарок!»
Победители акции получат обещанные подарки. Новости компаний
197
19 ноября 2019  23:11
Тольяттинской Lada найдут подмену.
АвтоВАЗ запустил программу «Подменный автомобиль»
Тольяттинской Lada найдут подмену.  Новости компаний
291
Весь список
IT и Коммуникации
16 ноября 2019  09:17
Быстрый и качественный ремонт компьютеров
 Для многих современных людей поломка ноутбука или компьютера является трагедией.  IT и Коммуникации
54
23 октября 2019  23:55
Индивидуальные IP адреса – особенности
 Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте  proxyline.net  вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
120
21 октября 2019  23:35
Виды и особенности чехлов для iPhone
 Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона.  IT и Коммуникации
139
Весь список
Транспорт
21 ноября 2019  11:50
Медсправки для водителей завтра резко подорожают из-за анализов на кокаин и барбитураты
На эти цели с 22 ноября потребуется порядка 7-8 тысяч. Транспорт
16
21 ноября 2019  10:49
Электромобили предложили пустить на полосы общественного транспорта
На сегодняшний день в РФ зарегистрировано лишь 3,6 тыс. электромобилей. Транспорт
70
21 ноября 2019  09:15
Водителям с иностранными правами могут запретить работать в российском такси
Уже на следующей неделе этот законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму. Транспорт
82
20 ноября 2019  10:20
Самарская область награждена Министерством транспорта РФ
Самарская область награждена Министерством транспорта РФ
Вручен диплом за достижение наилучших показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Транспорт
214
Весь список
Предпринимательство
20 ноября 2019  19:12
Как открыть ИП быстро и без проблем
Как открыть ИП быстро и без проблем
 Все желающие стать индивидуальным предпринимателем люди задаются вопросом «Как открыть ИП?». Предпринимательство
30
4 октября 2019  15:17
Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
 Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
223
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
383
Весь список
Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
287
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
282
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
546
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
733
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
529
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
396
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
495
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1583
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2174
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1482
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1782
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1968
Весь список

Мероприятия
«РКС-Самара» организовали экскурсию для ветеранов на Городские очистные канализационные сооружения
В Академии строительства и архитектуры СамГТУ открылся международный форум архитектурно-строительных инноваций
23 и 24 ноября в Самаре в Музее Модерна пройдут показы французских фильмов виртуальной реальности
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные