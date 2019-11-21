«Т Плюс» приглашает организации Сызрани к заключению договоров на теплоснабжение
21 ноября 2019 10:35
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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» направляет юридическим лицам Сызрани, получающим тепло от источника «Т Плюс», оферты договоров на теплоснабжение. Основанием для этого стало присвоение ПАО «Т Плюс» статуса единой теплоснабжающей организации и утверждение тарифа зоне ответственности компании. Причем тариф «Т Плюс», вступающий в силу с 1 декабря 2019 года, будет составлять 2 136 рублей за Гкал, что на 102 руб. ниже, чем предыдущий тариф МУП «ЖЭС».
Для оформления своих взаимоотношений с поставщиком тепла клиентам – юридическим лицам Монгоры, Образцовской площадки, поселков Елизарово, Заводского и Строителя, а также станции Кашпир необходимо обратиться в офис обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» для заключения договоров на теплоснабжение. Среди основных документов, требуемых для оформления договорных отношений, информация о тепловой нагрузке и тепловых потерях клиента, а также акты готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду.
«Заключение договора на теплоснабжение с ПАО «Т Плюс» является гарантией надежного и качественного теплоснабжения. Следует отметить, что в отношении прежнего поставщика услуги МУП «ЖЭС» ведется процедура банкротства, и с 1 декабря 2019 года ПАО «Т Плюс» расторгает договор теплоснабжения с МУП «ЖЭС» по причине наличия задолженности последнего в размере почти 1 млрд рублей за поставленный ресурс», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.
Подробную информацию и образец заявки на заключение договора можно посмотреть на официальном сайте Самарского филиала АО «Энергосбыт Плюс» https://samara.esplus.ru. Офис обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в Сызрани работает по адресу проспект 50 лет Октября, 24.
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