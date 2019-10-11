Сотрудники КНПЗ украсили Самару молодыми голубыми елями

103

Осень - время посадки деревьев, и в конце сентября Самару украсили еще несколько десятков елей. Их высадили в Куйбышевском районе работники АО «Куйбышевский НПЗ» при поддержке заводских экологов.На улицах поселились элитные пушистые красавицы сорта Глаука. Хоть его родиной считается Северная Америка, полюбился он и в России. Голубые ели ассоциируются с торжественностью и по-настоящему украсят район. Елочки морозоустойчивы, не требовательны к грунту, светолюбивы и неприхотливы. Голубая ель может прожить 400 -500 лет и вырасти до 25 метров в высоту, а каждый год прибавляет по 30 см.Подобные акции завод проводит не в первый раз. За три последних года сотрудники предприятия высадили в Самаре около 500 деревьев и кустарников ценных пород.Вместе с этим КНПЗ реализует другие масштабные экологические проекты:, ведет реконструкцию очистных сооружений, модернизирует и строит новые технологические объекты с учётом актуальных требований к промышленной и экологической безопасности.