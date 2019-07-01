Сотрудник самарского ПАО Кузнецов победил в конкурсе наставников, работающих в системе дуального обучения
1 июля 2019 13:21
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Инженер-технолог ПАО «Кузнецов» Виктор Солдаткин признан лучшим наставником в Самарской области среди участников дуальной системы подготовки рабочих кадров для авиационного и космического машиностроения.
Конкурс наставников проводится в Самарской области с 2017 года. В нем принимают участие предприятия, реализующие в регионе дуальную систему обучения рабочих кадров. В 2015 году ПАО «Кузнецов» первым поддержало инициативу Министерства образования Самарской области по внедрению этой системы. В процессе обучения два дня в неделю будущие моторостроители изучают теорию в колледжах, а три дня – проходят практику в производственных цехах завода с последующим трудоустройством.
В подготовке молодых специалистов для высокотехнологичного производства наставнику отводится особая роль: действующий сотрудник готовит студентов к выходу на конкретное рабочее место по окончании учебы, передавая опыт, обучая практическим навыкам. К моменту получения диплома и присвоения разряда выпускник, обучавшийся по дуальной системе, является полноценным сотрудником предприятия, который не нуждается в адаптации и дополнительной стажировке.
Победитель регионального конкурса наставников Виктор Солдаткин основную работу в должности инженера-технолога цеха модернизации специального оборудования совмещает с выполнением обязанностей токаря. Рабочей профессии он посвятил около 11 лет и имеет 5-й квалификационный разряд. Виктор Солдаткин имеет два высших образования – экономическое и техническое, непрерывно повышает уровень технической грамотности, перенимая опыт у старших коллег. Цех модернизации специального оборудования, где трудится Виктор Николаевич, работает не с серийными станками, а с предназначенным для выполнения конкретных операций оборудованием, поэтому отдельную технологию инженеры-технологи разрабатывают практически для каждой детали.
Возраст наставника, которому еще не исполнилось 35 лет, является преимуществом: Виктор Солдаткин легко находит общий язык со студентами. Выполняя задания под его руководством, учащиеся прислушиваются к рекомендациям и советам, а потом учатся работать самостоятельно.
«Непрерывное повышение квалификации персонала – это реальность современных производств, - считает директор по персоналу ПАО «Кузнецов» Галина Федорченко. - Оборудование постоянно модернизируется, расширяется спектр компетенций работников, поэтому по-настоящему эффективное обучение будущих рабочих возможно только в тесном сотрудничестве завода и учебного заведения. ПАО «Кузнецов» – одно из немногих промышленных предприятий Самарской области, где программа дуального обучения реализуется в полном объеме. Наставник для молодых рабочих – очень важный человек, который не только передает знания по профессии, но и формирует отношение к работе. Для наставников же участие в программе открывает карьерные перспективы – как правило, они включаются в кадровый резерв с последующим повышением в должности».
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