Самарское АО "РКЦ "Прогресс" готово к работе над "лунной" программой
17 января 2020 13:35
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В 2028 году сверхтяжелая ракета, собранная Самарским ракетно-космическим центром "Прогресс", должна отправиться в первый полет. В перспективе она должна стать основным носителем "лунной" программы. Сейчас на заводе уже готов эскизный проект. Каким был 2019 год для предприятия, входящего в крупнейшую общественную организацию "Союзмаш России", и какие планы у него есть по развитию и внедрению новых разработок, рассказали топ-менеджеры предприятия.
В 2019 году ракеты-носители, собранные РКЦ Прогресс, успешно стартовали 18-й раз. Взлетали они с 4 космодромов - Байконур, Плесецк, Восточный и Гвиана. Ключевой пуск - беспилотного корабля с антропоморфным роботом Федором на носителе "Союз 2" - первый пилотируемый полет на этой ракете. Она в ближайшие годы будет главным космическим транспортом России, сможет выводить без разгонного блока на орбиты 600 и 800 км полезную нагрузку.
- Мы пересели на «Союз-2». Мы достаточно долго к нему шли, и вот оно свершилось. Пока в объеме беспилотного пуска. В апреле 2020 года у нас будет один пуск с космонавтами на борту, - рассказал генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.
За 2019 год выручка РКЦ «Прогресс», входящего в крупнейшую общественную организацию «Союзмаш России», выросла на 30%. По оценке менеджмента, за счет повышения производительности труда и кадровой оптимизации. Выросла оплата труда - средняя превышает 44 тысячи рублей. Это самый высокий показатель среди заводов, расположенных в промзоне Заводского шоссе. Готовится макет для статических испытаний "Союза-5" - перспективной ракеты среднего класса. Двигатель для нее получили в конце 2019 года. В 2022 году должен пройти первый пуск. Идет взаимодействие и с самарским научно-образовательным центром в части подготовки кадров. Одна из главных задач будущего - участие в "лунной" программе.
Будет совершенствоваться производство и в 2020 году - появятся три новых установки для сварки трением. Прочность шва вырастет многократно. При этом продолжится оптимизация - из 17 300 работников несколько сотен покинут завод, сообщает ТРК "Терра".
Фото: twitter.com/ProgressSamara
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