«Самарские сети» и ООО «Зетта» подписали дорожную карту по развитию электротранспорта в Самарской области

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«Самарские сети» и ООО «Зетта» подписали дорожную карту по развитию электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на базе Самарской области. Подписи на документе поставили заместитель генерального директора – директор филиала «Самарские сети» К.Н. Санаев и генеральный директор компании-производителя электромобилей Д.В. Щуровский.Документ предусматривает комплекс мер, направленных на развитие зарядной инфраструктуры, стимулирование доступности инфраструктуры для эксплуатации электротранспорта и локализацию производства оборудования для зарядной инфраструктуры. Среди основных направлений - тестирование зарядной инфраструктуры «Самарских сетей» для электроприводных транспортных средств ЗЕТТА, определение географии оптимального расположения будущих зарядных станций для транспортных средств с электродвигателями с учетом роста количества электротранспорта в регионе и реализация пилотных проектов, направленных на развитие зарядной инфраструктуры. Дорожная карта рассчитана на 3 года и по соглашению сторон может быть продлена.Подписанный документ – начало уникального проекта по взаимодействию энергетиков напрямую с производителем электротранспорта, который будет способствовать увеличению количества зарядных станций для электромобилей и позволит значительно улучшить развитие инфраструктуры в регионе. Кроме того, благодаря взаимодействию энергетиков и ООО «Зетта» появится возможность провести тестирование нового электромобиля на территории Самарской области с учетом возможности зарядки на уже существующих электрозаправках и определить оптимальные места для расположения будущих зарядных станций.Фото: pixabay.com