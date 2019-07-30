Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 30 июля, 12:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/07:
USD 63.52
0.39
EUR 70.64
0.33
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Самарские двигатели успешно отработали на пуске с космодрома Плесецк

30 июля 2019 11:48
18
Самарские двигатели успешно отработали на пуске с космодрома Плесецк
Это третий запуск ракеты-носителя типа «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Мередиан» в интересах Министерства обороны России.

Запуск состоялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области 30 июля, в 08:55 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты космического назначения носителя «Союз-2.1а» двигатели предприятия отработали штатно.

Это третий запуск ракеты-носителя типа «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.
Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. Данные двигатели серийно производятся в ПАО «Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика – АО «НПО Энергомаш». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
30 июля 2019  11:56
Самарским свиньям угрожает африканская чума Вспышка смертельного для животных заболевания была зафиксирована в соседней Ульяновской области.
Самарским свиньям угрожает африканская чума
Вспышка смертельного для животных заболевания была зафиксирована в соседней Ульяновской области. Экономика региона
7
29 июля 2019  13:26
В Самарской области выросла среднемесячная заработная плата
В Самарской области выросла среднемесячная заработная плата
В мае 2019 года она составила 38,3 тысяч рублей. Экономика региона
357
29 июля 2019  12:31
В Самарской области более одной тысячи работников старшего поколения бесплатно получают новую профессию и повышают квалификацию В регионе обсудили повышение конкурентоспособности на рынке труда и сохранение занятости людей старшего поколения.
В Самарской области более одной тысячи работников старшего поколения бесплатно получают новую профессию и повышают квалификацию
В регионе обсудили повышение конкурентоспособности на рынке труда и сохранение занятости людей старшего поколения. Экономика региона
282
Весь список
Финансы и Банки
29 июля 2019  21:44
Характеристики дебетовой мультикарты, о которых нужно знать неопытному пользователю
 Существует большое разнообразие банковских карточек. Если пластиковые изделия и Яндекс деньги, к примеру, всем уже хорошо знакомы, то такое новшество от банка... Финансы и Банки
60
29 июля 2019  15:18
93% обученных довольны результатами по итогам прохождения программы.
Сбербанк и Google получили международную награду GWA IPRA в сфере PR за программу «Бизнес класс»
93% обученных довольны результатами по итогам прохождения программы.   Финансы и Банки
324
29 июля 2019  12:49
В России появится реестр ненадежных клиентов банков С такой идеей выступил Национальный совет финансового рынка.
В России появится реестр ненадежных клиентов банков
С такой идеей выступил Национальный совет финансового рынка. Финансы и Банки
271
Весь список
Строительство
26 июля 2019  11:46
Спорное строительство в нацпарке Самарская Лука привело к скандалу
Спорное строительство в нацпарке «Самарская Лука» привело к скандалу
Директор допустил застройку береговой зоны вблизи сельского поселения Рождествено. Строительство
575
25 июля 2019  15:18
Правительство Самарской области объявило тендер по выбору проектной организации.
В Тольятти построят онкологический корпус для больницы №5
Правительство Самарской области объявило тендер по выбору проектной организации.  Строительство
410
24 июля 2019  13:19
В Самаре разрабатывают документацию по реконструкции улицы Дачной
В Самаре разрабатывают документацию по реконструкции улицы Дачной
Компания-подрядчик должна завершить разработку документации в течение 8 месяцев. Строительство
291
Весь список
Материалы и технологии
8 июля 2019  17:17
Интересная информация о металлах
 Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
149
24 июня 2019  09:43
Кабельно-проводниковая продукция
 Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
166
5 июня 2019  17:45
Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
 В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
775
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
524
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1644
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3106
Весь список
Бизнес
19 июля 2019  17:44
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям.
Вступил в силу приказ Минэкономразвития, который утверждает 36 типовых уставов для ООО
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям.  Бизнес
509
27 июня 2019  18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области.
Марафон «рабочих выходных»: налоговые инспекции СО продлевают время приема предпринимателей для регистрации онлайн-касс
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов  во всех налоговых инспекциях Самарской области.  Бизнес
397
24 июня 2019  14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов.
Марафон «рабочих выходных»: За выходные дни предприниматели Самарской области зарегистрировали более 300 онлайн-касс
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов.  Бизнес
441
Весь список


Новости компаний
30 июля 2019  11:48
Самарские двигатели успешно отработали на пуске с космодрома Плесецк
Самарские двигатели успешно отработали на пуске с космодрома Плесецк
Это третий запуск ракеты-носителя типа «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.  Новости компаний
18
29 июля 2019  13:43
Более 1000 потребителей Самарагорэнергосбыта ежеквартально остаются без света.
Более 1000 потребителей Самарагорэнергосбыта ежеквартально остаются без света
На 1 июля 2019 г. задолженность населения перед ресурсоснабжающей составила 325 млн руб.  Новости компаний
345
27 июля 2019  22:13
Завтра экипаж международной станции начнёт разгружать груз общей массой около 2,5 тонны.
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Завтра экипаж международной станции начнёт разгружать груз общей массой около 2,5 тонны.  Новости компаний
484
23 июля 2019  23:23
Робот Федор (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research) был переименован в Skybot F-850.
Рогозин объяснил смену имени робота Федора личной просьбой андроида
Робот Федор (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research) был переименован в Skybot F-850.  Новости компаний
348
Весь список
IT и Коммуникации
22 июля 2019  21:24
Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
 Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы.  IT и Коммуникации
92
12 июля 2019  11:32
Как вылечить компьютер от вирусов
 Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
128
18 апреля 2019  09:19
Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
 Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
327
Весь список
Транспорт
30 июля 2019  09:26
В России предложили заблокировать сайт поиска попутчиков BlaBlaCar
В России предложили заблокировать сайт поиска попутчиков BlaBlaCar
Письмо с такой инициативой в Госдуму направило Общероссийское объединение пассажиров. Транспорт
136
29 июля 2019  14:04
На техосмотр 35 машин сотрудников Россельхознадзора по Самарской области потратят 700 тысяч рублей
На техосмотр 35 машин сотрудников Россельхознадзора по Самарской области потратят 700 тысяч рублей
Сейчас идет поиск подрядчика. Транспорт
331
29 июля 2019  13:56
В России появится новый сервис о дорожных заторах
В России появится новый сервис о дорожных заторах
На начальном этапе сервис может использоваться на 10% российских дорог. Транспорт
346
26 июля 2019  12:51
В Самарской области за нарушителями будет следить дирижабль
В Самарской области за нарушителями будет следить дирижабль
Полицейские намерены мониторить дороги, выискивая нарушения при обгонах и тех, кто выезжает на встречку.  Транспорт
401
Весь список
Предпринимательство
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
156
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
204
7 июня 2019  16:31
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
 Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов.  Предпринимательство
241
Весь список
Видео
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
463
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
354
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
502
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
444
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
345
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
483
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
413
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
732
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
781
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
685
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
890
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
896
Весь список

Мероприятия
Акция «Солнечный зоопарк» пройдет в Самаре
Кинель отметит День рождение и 75-летие присвоение статуса города
В Самаре завершились соревнования по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные