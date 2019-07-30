Самарские двигатели успешно отработали на пуске с космодрома Плесецк

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Мередиан» в интересах Министерства обороны России.Запуск состоялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области 30 июля, в 08:55 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты космического назначения носителя «Союз-2.1а» двигатели предприятия отработали штатно.Это третий запуск ракеты-носителя типа «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. Данные двигатели серийно производятся в ПАО «Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика – АО «НПО Энергомаш». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.Фото: pixabay.com